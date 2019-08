La revue de presse | Un très grand parc urbain sera créé dans l'ouest de Montréal

«Les gens de l’ouest de l’île vont pouvoir s’enorgueillir d’avoir le plus grand parc municipal au Canada. La mairesse Valérie Plante a annoncé jeudi la création d’un parc urbain de 3000 hectares (30 kilomètres carrés) qui va protéger les espaces naturels. Il sera huit fois plus grand que le parc de Central Park à New York et 15 fois la taille de celui du mont Royal.»