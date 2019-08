Autoroute 440: le prolongement de la ligne continue n'est pas une solution miracle

«On est incapable de dire par l’entremise de cette étude si ça peut améliorer ou détériorer la sécurité. On a regardé des données d’accidents et on a observé les zones d’entrecroisement. […] Sans avoir le rapport sur les circonstances de l’accident, il était en effet un peu prématuré pour M. Bonnardel [de proposer le tracé d’une ligne continue]. Cela dit, en tant que chercheur, pourquoi pas? Ce n’est pas quelque chose qui allait aggraver la sécurité routière… Je ne peux pas non plus dire que rajouter une ligne ne va pas provoquer un accident. C’est difficile à anticiper.»