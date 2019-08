Accident majeur sur l'autoroute 440 à Laval: trois morts

Trois personnes sont décédées à la suite d'un accident de la circulation survenu lundi après-midi sur l’autoroute 440, à Laval.

L’accident, qui s'est produit à la hauteur du boulevard industriel vers 15h30, non loin de l’autoroute 15, a impliqué deux poids lourds semi-remorques et six véhicules.

La Sûreté du Québec a confirmé le décès de trois personnes en début de soirée, mais le nombre de blessés demeurait indéterminé.