Nombreux décès en moto: Les conducteurs sont-ils assez prudent?

«À propos de 2019, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) aura des statistiques précises au printemps l’an prochain. Cela dit, on a constaté de nombreux accidents mortels durant cet été. On diffuse beaucoup de campagnes de sensibilisation. Les erreurs commises par les motocyclistes sont semblables à celles des automobilistes : la vitesse, l’inexpérience, les distractions… Il y a aussi le manque de visibilité, la fatigue et la consommation d’alcool. Évidemment, ces responsabilités sont partagées sur la route…»