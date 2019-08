Les vacanciers seront nombreux à rentrer au pays aujourd’hui

C’est la fin des vacances pour un grand nombre de vacanciers québécois aujourd’hui! Après 2 semaines de beau temps et de chaleur, il faudra toutefois être patient pour rentrer au pays autant par voie terrestre que par voie aérienne.

L'attente risque d'être longue en ce dernier jour des vacances alors que des milliers de Québécois rentreront à la maison au cours de la journée. Si l'attente était plutôt courte ce matin, on constate que plusieurs personnes ont décidé de rentrer plus tôt. Cela ne veut toutefois pas dire que les postes frontaliers ne seront pas engorgés au cours de l'après-midi et de la soirée.

Découvrez les conseils de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), afin de planifier un retour efficace.