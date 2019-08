Mythes et complots | Amelia Earhart et les lasers extraterrestres

La disparition d'Amelia Earhart... le dernier chapitre ?

La semaine prochaine, à bord du navire d'exploration sous-marine EV Nautilus, l'océanographe Robert Ballard — celui-là même qui a découvert les épaves du Titanic (1985) et du cuirassé Bismarck (1989) — quittera les îles Samoa à destination de l'atoll inhabité de Nikumaroro. Plusieurs historiens sont d'avis que c'est dans les eaux qui baignent Nikumaroro que l'aviatrice Amelia Earhart s'est écrasée lors de son périlleux tour du monde en 1937. Sa disparition demeure l'un des plus grands mystères de l'aviation. Robert Ballard est convaincu que si l'avion de l'aviatrice se trouve dans ces eaux, les équipements du EV Nautilus sauront le localiser et ainsi clore cette énigme vieille de 82 ans.

Et si les extraterrestres utilisaient des lasers ?

Depuis presque 70 ans, les scientifiques «écoutent» l'espace d'en l'espoir d'y déceler un quelconque message radio d'origine extraterrestre. Malheureusement, aucun signal susceptible d'être interprété dans ce sens n'a jamais été détecté. Les chercheurs du programme de recherche de signaux radio extraterrestres, le SETI, ont décidé d'ajouter un nouvel outil à leur arsenal : des télescopes capables de capter des signaux laser. Cet «ajout» découle d'un nouveau postulat proposé par les chercheurs voulant que les extraterrestres utilisent plus favorablement des signaux lumineux pour communiquer au lieu des ondes radio. Pourquoi pas ?