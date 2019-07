Tensions à Oka: L'entrepreneur Grégoire Gollin sort de son mutisme

«Ce n’est même pas une transaction monétaire. […] Les terrains n'ont jamais été à vendre. [...] La valeur marchande du don écologique n’a pas encore été évaluée. Évidemment, quand on donne un bien, des professionnels doivent évaluer sa valeur. Elle doit ensuite être reconnue par le ministère du Revenu. Je veux donner ces terrains, car ils sont extrêmement importants. Ils sont devenus un symbole. En plus, ils font partie de leur identité. Les Mohawks en réclament la propriété depuis des années. Pourquoi ne pas en faire un symbole de réconciliation? Où est vraiment le risque? Il y a un manque de compréhension de l'histoire et des droits constitutionnels de la part du maire, qui est aussi un entrepreneur.»