Collision entre camions à Montréal: déversement de... jus de betterave

Le conducteur d'un autre camion qui a voulu éviter de rouler dans la mare de jus de betterave a échoué et a percuté le camion-citerne.

Le conducteur du véhicule qui s'est renversé a été blessé et on l'a conduit à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le jus de betterave étant inoffensif, il n'y a pas eu d'évacuation ou de déploiement d'opération d'urgence environnementale.

Opération nettoyage

Cependant, le SPVM affirme que le nettoyage de la chaussée sera long. La rue Notre-Dame Est est fermée entre les rues Sainte-Catherine Est et de Cadillac, alors que la rue Dickson est fermée entre l'avenue Souligny et la rue Notre-Dame Est.

Des mesures ont été mises en place pour atténuer les inconvénients pour les nombreux automobilistes qui utilisent la rue Notre-Dame Est aux heures de pointe. Le SPVM ne pouvait dire à 7h45 à quelle heure les accès normaux seraient rétablis.