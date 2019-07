Hausse des plaintes et des délais d'attente au 311: «Ça va se stabiliser»

La Ville de Montréal a noté une hausse marquée des plaintes contre la qualité de ses services. Et les délais d'attente pour dénoncer la qualité du déneigement ou réclamer le colmatage d'un nid-de-poule s'étirent de plus en plus. Des explications du porte-parole Philippe Sabourin.

Selon la Presse, Montréal a enregistré 4172 plaintes entre le 1er janvier et le 23 juillet, soit en moyenne 20 par jour. L’augmentation est donc du tiers par rapport à l’an passé.

Par ailleurs, la Ville a reçu 665 000 appels de citoyens à son service 311. C’est 11 pour cent de plus qu’en 2018.

Le délai d’attente pour parler à un employé est en moyenne de plus de sept minutes. C’est deux fois plus long que l’an dernier.