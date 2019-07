Trois morts, 12 blessés dans une fusillade lors d’un festival en Californie

GILROY, Calif. - Trois personnes ont été tuées et 12 autres ont été blessées dimanche à la suite d'une fusillade lors d'un festival dans le nord de la Californie.

Il s'agit de chiffres préliminaires, a précisé à l'Associated Press Dion Bracco, un conseiller municipal de Gilroy.

Des témoins ont raconté des scènes confusion et de panique alors que des coups de feu retentissaient au Gilroy Garlic Festival dans la ville de 50 000 habitants située à environ 176 km au sud-est de San Francisco.

La fusillade a eu lieu pendant le festival annuel de l'ail, une fête de trois jours mettant en vedette de la nourriture, des concours de cuisine et de la musique et qui attire plus de 100 000 personnes. Le dernier jour de l'événement de cette année se tenait dimanche

Le Centre médical de Stanford a soigné deux des victimes de la fusillade, a déclaré Julie Greicius, une porte-parole de l'établissement. Mme Greicius n'a fourni aucun détail sur leurs blessures ou leurs états de santé. Le centre médical de Santa Clara Valley a reçu cinq victimes, a indiqué la porte-parole Joy Alexiou. Elle n'a également révélé aucune information sur leur état de santé.

Témoins

Evenny Reyes de Gilroy, âgée de 13 ans, a raconté au Mercury News avoir passé la journée au festival avec ses amis et ses proches.