Mythes et complots | «L'affaire de Roswell»...

En juillet 1947, un objet insolite s'écrase sur un ranch, près de la petite ville de Roswell, au Nouveau-Mexique (É.-U.). L'armée s'empresse de déclarer à la presse qu'elle a mis la main sur l'une de ces mystérieuses soucoupes volantes dont tout le monde parle. Puis, 48 heures plus tard, les militaires se rétractent. Ladite soucoupe volante n'était qu'un vulgaire ballon-sonde. L'affaire meurt au feuilleton. Trente ans plus tard, l'incident réapparaît dans les journaux. Cette fois, les témoins ne parlent plus seulement d'une soucoupe volante, mais de ses occupants qui auraient aussi été récupérés et envoyés dans une base ultra secrète. Aujourd'hui, «l'affaire de Roswell» est considérée par les amateurs d'Ovnis comme le plus important événement de l'histoire de l'humanité. Pas sûr...