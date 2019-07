Des renforts de l'armée pour la traque des fuyards au Manitoba

Un avion des Forces armées canadiennes est arrivé samedi dans le nord du Manitoba pour aider la Gendarmerie royale du Canada à retrouver deux jeunes suspects d'homicide.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, avait indiqué la veille que l'armée avait été appelée à fournir un appui aérien à la police dans sa traque autour de Gillam, au Manitoba.

Dans une déclaration transmise samedi, les Forces armées ont indiqué qu'un avion Hercules CC-130H du 435e Escadron de transport et de sauvetage basé à Winnpeg participera aux recherches aériennes.

Un agent de la GRC sera à bord de l'appareil pour diriger les recherches, selon cette déclaration.

Selon la police, Bryer Schmegelsky et son ami Kam McLeod, âgés respectivement de 18 et de 19 ans, ont peut-être changé d'apparence pour échapper à l'intense chasse à l'homme lancée contre eux. Des policiers de plusieurs juridictions effectuent des fouillent à pied avec des chiens. Des drones sont aussi utilisés.

Meurtre au deuxième degré

Les deux adolescents de Port Alberni, en Colombie-Britannique, sont accusés du meurtre au second degré de Leonard Dyck, un professeur de botanique à l'Université de la Colombie-Britannique, et ils sont soupçonnés d'avoir assassiné l'Australien Lucas Fowler et sa petite amie américaine Chynna Deese. Les trois homicides ont eu lieu dans le nord de la Colombie-Britannique.

L'Assemblée des chefs du Manitoba a demandé l'aide du Bear Clan Patrol, un groupe de surveillance de quartier dirigé par des Autochtones. Selon l'organisme, le groupe a coordonné diverses équipes pour qu'elles se rendent dans certaines communautés des Premières Nations comme Fox Lake Cree Nation, York Factory First Nation et War Lake First Nation.

« Les patrouilles procureront un sentiment de sécurité à nos communautés qui visent dans l'incertitude. Nous demandons à tous les membres des communautés de continuer à coopérer avec la GRC. Si vous apercevez ces jeunes hommes, contactez immédiatement la GRC. Ne mettez pas votre vie en danger. Verrouillez vos portes et surveillez vos enfants », a déclaré le grand chef par intérim Sheldon Kent.

Un véhicule de marque Toyota RAV4 incendié, qui a été utilisé par Schmegelsky et McLeod, a été retrouvé près de Gillam cette semaine et la police a déclaré qu'aucun vol de véhicule n'avait été rapporté.

La GRC au Manitoba demande à quiconque aurait involontairement aidé deux jeunes adultes suspectés d'avoir commis des homicides à quitter la zone où ils avaient été vus pour la dernière fois à se manifester.

La GRC a précisé que les policiers n'affirment pas que c'est ce qui s'est produit, mais qu'ils n'excluent aucune possibilité.

La caporale Julie Courchaine a indiqué que les policiers font du porte-à-porte à Gillam et sur le territoire de la Première Nation de Fox Lake à la recherche d'indices permettant de savoir où se trouvent les suspects.

« Il est possible que quelqu'un ne sache pas qui il aidait et hésite maintenant à se manifester, a-t-elle déclaré vendredi lors d'un point de presse de la GRC à Winnipeg. Je tiens à réitérer l'importance de contacter immédiatement la police. »

La caporale Julie Courchaine a exhorté le public à travers le pays à porter attention au duo.

Elle a également souligné qu'aucune observation des deux jeunes fugitifs n'a été confirmée depuis lundi dans la région de Gillam, une région isolée entourée de forêt dense et qui possède une seule route d'accès.