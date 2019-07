On a découvert le Minerve

Il y a quelques jours, le gouvernement français a annoncé avoir retrouvé l'épave du sous-marin Minerve, disparu en 1968 dans des conditions nébuleuses. Le sous-marin avait disparu alors qu'il participait à des manœuvres de routine en Méditerranée. À l'époque, la disparition du Minerve avait donné lieu à des théories du complot allant d'une opération secrète soviétique aux... extraterrestres. L'épave a été localisée le week-end dernier par 2370 m de profondeur à quelque 40 km de Toulon (Sud de la France).

Et si les extraterrestres utilisaient des lasers ?

Depuis presque 70 ans, les scientifiques «écoutent» l'espace dans l'espoir d'y déceler un quelconque message radio d'origine extraterrestre. Malheureusement, aucun signal susceptible d'être interprété n'a jamais été détecté. Les chercheurs du programme de recherche de signaux radio extraterrestres, le SETI, ont décidé d'ajouter un nouvel outil à leur arsenal : des télescopes capables de capter des signaux laser. Cet "ajout" découle d'un nouveau postulat proposé par les chercheurs voulant que les extraterrestres utilisent plus favorablement des signaux lumineux pour communiquer plutôt que des ondes radio. Pourquoi pas ?

Atlantes, extraterrestres... ou graisse de porc

Stonehenge est un ensemble mégalithique qui se dresse au milieu des plaines du Wilshire, en Angleterre. Ces monolithes ont été dressés entre 2500 et 1100 av. J.-C. et certaines de ces pierres pèsent 50 tonnes. Comment les hommes du néolithique ont-ils fait pour transporter (parfois sur une distance de 250 km) et dresser ces pierres sans de l'outillage moderne ? Pour plusieurs, une telle réalisation n'a pu se faire qu'avec un savoir hérité d'une ancienne super-civilisation disparue (les Atlantes ?) ou d'une aide extraterrestre. Des chercheurs de l'Université de Newcastle viennent de proposer une explication beaucoup moins... exotique.