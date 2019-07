Arrêté 3 fois en 3 jours pour violence conjugale: «Il fallait tirer la plogue et le garder en détention»

«J’ai eu le goût de hurler [à la lecture de cette histoire]. C’est certain que je ne connais pas les tenants et aboutissants de ce dossier. La première fois, ce sont les policiers qui l’ont remis en liberté, avec la promesse de comparaître, plus des conditions, dont celle de ne pas communiquer avec la personne. Jusque-là, ça va. Par contre, il n’a pas respecté ces conditions. À la suite de la seconde arrestation, les policiers l’ont détenu. […] Le juge a décidé de le remettre en liberté, bien que la détention soit la règle. Il fallait tirer la plogue et le garder en détention… Oui, il est présumé innocent, mais on est en matière de violence conjugale…»