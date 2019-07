De plus en plus de femmes boivent de façon excessive

Selon une étude ontarienne, de plus en plus de femmes éprouvent des problèmes avec leur consommation d’alcool.

Cette étude révèle que de plus en plus de femmes sont admises à l’urgence pour une consommation excessive d’alcool entraînant une multitude de problématiques telles que l’altération de l'état de conscience, des dépressions respiratoires et des traumatismes liés à des accidents d'auto, des chutes et même des bagarres.

Selon Anne Élizabeth Lapointe, directrice générale des Programmes de prévention à la Maison Jean Lapointe, ce phénomène préoccupant est également observable au Québec.