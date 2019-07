«Comme j’aurais aimé le serrer dans mes bras» -Isabelle Gaston

«Puisqu’il faut le dire, le stress post-traumatique c’est une maladie à vie. Tu vas bien puis mal par cycles et parfois par moments où tu t’y attends le moins. Tu dois donc être hyper vigilant et renoncer à certains défis professionnels et personnels, et à l’heure où tout le monde en arrache c’est difficile de mettre ses limites et de t’avouer que tu es «vulnérable».