Hausse majeure du nombre de conducteurs âgés qui perdent leur permis

«Le vieillissement de la population peut en partie expliquer cette augmentation. En effet, les conducteurs âgés de 75 et plus sont passés de 298 000, en 2014, à 374 000, en 2018. On fait aussi plus de sensibilisation auprès des conducteurs âgés, qui en discute notamment avec des membres de leur famille ou encore des intervenants du milieu de la santé.»