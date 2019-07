Une maison de l’horreur à Laval

«Quand on a eu cette nouvelle accréditation, il y a deux ans, dès le premier jour, on a constaté que rien n’allait à cet endroit. Les lieux physiques n’étaient pas adaptés et le climat, déjà à l’époque était malsain. Il y avait beaucoup d’intimidation. C’était un endroit qui a été laissé à lui-même pendant de nombreuses années»