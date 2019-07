Joaquin "El Chapo" Guzman condamné à la prison à vie

NEW YORK — La sentence de Joaquín «El Chapo» Guzmán est tombée mercredi matin à New York: le trafiquant de drogue le plus connu de la planète a été condamné à une peine de prison à vie assorti d'une amende de 12,6 milliards.

Guzmán a été reconnu coupable de trafic de drogue en février, au terme d'un procès de 11 semaines. Les avocats du gouvernement américain avaient réclamé une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Les preuves présentées lors du procès ont démontré que le cartel de Sinaloa a envoyé des tonnes de cocaïne et d'autres drogues vers les États-Unis pendant les 25 ans du règne de Guzmán. Ses hommes auraient aussi reçu l'ordre de kidnapper, de torturer et d'exécuter tous ceux qui s'opposaient à lui.

Les avocats de Guzmán prétendent plutôt qu'il sert de bouc émissaire aux autres trafiquants qui ont accepté de témoigner contre lui afin d'alléger leur propre sentence.

Guzmán s'est évadé de prisons mexicaines à deux reprises. Il a été extradé vers les États-Unis depuis 2017. Il est depuis maintenu en isolement dans une prison de Manhattan.