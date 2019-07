Incendie dans un bâtiment industriel à Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL — Un important incendie fait rage dans l'est de Montréal, laissant voir à bonne distance la fumée dans le ciel.

L'incendie a éclaté dans un « bâtiment industriel de deux étages vacant de grande superficie », a indiqué le service de sécurité incendie de Montréal.

Les pompiers, appelés sur les lieux vers 21h05, combattent l'important brasier près du fleuve Saint-Laurent. L'incendie fait rage au coin des rues Sicard et Notre-Dame Est, dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve.

Entre 80 et 90 pompiers sont à l'oeuvre, et la rue Notre-Dame est fermée sur un long tronçon, entre le boulevard Pie-IX et la rue Viau.

L'adresse sur la rue Notre-Dame Est reste associée à l'entreprise Tree-City Lumber & Plywood.

Une enquête devra déterminer s'il s'agit d'un incendie accidentel ou de nature criminelle, a indiqué la police de Montréal.