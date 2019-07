Des chansons racistes toujours interprétées dans les camps de jour?

«C’est certain que nous trouvons que c’est inapproprié. Il existe beaucoup de camps au sein desquels ces types de chanson sont bannis depuis un certain nombre d’années. Des gens ont réalisé que ça ne faisait pas de sens de faire chanter ça à des enfants. Ce sont des chansons qui devraient être évitées. Si des enfants les demandent, on doit profiter de l’occasion pour [parler de l’aspect raciste de celles-ci]. Les adultes doivent expliquer que ce ne sont plus des propos qu'on veut tenir en 2019.»