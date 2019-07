Manifestation écologique: 26 arrestations à Montréal

MONTRÉAL - Une centaine de manifestants ont défilé samedi dans les rues du centre-ville avant de mener un «sit-in» sur la rue Sherbrooke afin de maintenir la pression sur les gouvernements dans la lutte contre les changements climatiques. «La Planète ne prend pas de vacances», souligne leur thème, et eux non plus, visiblement.

Pour la toute première fois, le mouvement international Extinction Rébellion se joint à une manifestation commune des collectifs locaux La Planète s'invite au Parlement, La Planète s'invite à l'Université et Pour le futur.

Le départ de la manifestation a été lancé au parc du Mont-Royal. Les protestataires ont emprunté l'avenue du Parc. Ils ont défilé jusqu'à l'intersection des rues Sherbrooke et McGill College, près des bureaux montréalais du premier ministre François Legault. Là, ils se sont arrêtés pour s'asseoir dans la rue. Certains ont écrit des slogans ou dessiné sur l'asphalte en utilisant des craies colorées.

Des membres d'Extinction Rébellion, qui voulaient faire un coup d'éclat, se sont enchaînés ensemble, annonçant qu'ils n'avaient pas l'intention de se lever tant et aussi longtemps que la police ne viendrait pas les déloger. Des dizaines d'autres manifestants se sont assis autour d'eux par solidarité. Ils ont entonné des chants et écouté des discours.

Vers 16 h 15, une commandante du Service de police de la ville de Montréal leur a indiqué que les représentants de l'ordre devaient rouvrir la rue Sherbrooke pour 16 h 20. À 16 h 21, l'ordre de quitter la rue leur a été donné. Une vingtaine de manifestants sont demeurés assis, une équipe de médiation a tenté en vain de les faire changer d'avis.

Finalement le groupe d'intervention s'est déployé vers 17 h et il a commencé à procéder aux arrestations. Les manifestants se sont laissé transporter sans opposer de résistance. En début de soirée, Extinction Rébellion a annoncé, par voie de communiqué, que 26 de ses militants avaient été placés en état d'arrestation.

Un nombre modeste

Le nombre de manifestants a été plus modeste que lors des marches précédentes, mais les organisateurs disaient s'y attendre.

Pour François Geoffroy, porte-parole du mouvement La Planète s’invite au Parlement, l'objectif était surtout d'assurer une continuité durant l'été.

« On s'adresse à la fois au gouvernement Trudeau et au gouvernement Legault. Le message clair qu'on veut leur envoyer, c'est que les projets d'exploitation des énergies fossiles doivent cesser immédiatement », résume M. Geoffroy qui s'en prend particulièrement à Trans Mountain et à GNL Québec.

Du côté des jeunes, le coporte-parole de Pour le futur Montréal, Albert Lalonde, insiste sur l'importance de marteler le message et il souligne que le nombre n'a finalement pas vraiment d'importance.

« Qu'on soit beaucoup ou non, il y a un consensus scientifique mondial. Il y a juste une seule bonne réponse à ce qu'on peut faire. Qu'on soit 200 000 ou 15 000, les faits demeurent et les gouvernements doivent agir », déclare celui qui vient de terminer ses études secondaires et qui s'apprête à passer le flambeau.

Le regroupement Pour le futur était derrière l'organisation des grèves du vendredi dans les écoles secondaires.

Automne mouvementé

Si les groupes écologistes souhaitent simplement maintenir la pression pendant la période des vacances estivales, on peut s'attendre à ce qu'ils redoublent d'efforts à la rentrée.

«Il y a beaucoup de choses de prévues cet automne, prévient François Geoffroy. Il y a déjà quatre syndicats qui feront des votes de grève cet automne. L'idée, c'est que les syndicats commencent tranquillement à rejoindre le mouvement de grève lancé par les étudiants», révèle-t-il.

Les collectifs engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique visent à poursuivre leur lutte avec une escalade des moyens de pression.

« On a essayé les manifestations, on a essayé les grèves. Jusqu'à maintenant les gouvernements nous trouvent "cutes" et réagissent assez peu, alors on va monter la pression jusqu'à ce que les changements se fassent », assure le porte-parole de La Planète s'invite au Parlement.

Les jeunes du secondaire aussi préparent leur rentrée militante. Si le mouvement de mobilisation a été créé dans la précipitation, Albert Lalonde promet qu'il sera plus structuré cet automne.

« En ce moment, on est moins visible, mais il y a énormément de travail qui se fait pour organiser et structurer le mouvement. Notre mouvement a été créé dans la précipitation et on veut se doter d'une structure fonctionnelle et démocratique », affirme celui qui annonce notamment une manifestation monstre pour le 27 septembre.

Malgré ce sentiment un peu angoissant que « parfois, le poids du monde repose sur le dos d'une poignée d'ados », le jeune militant estime qu'un réel rapport de force est en train de prendre forme. Il attend maintenant des actions sérieuses des gouvernements contre l'exploitation des combustibles fossiles.