Revue de presse | Desjardins : «C’est la nouvelle la plus inquiétante, ce matin»

«C’est la nouvelle la plus inquiétante, ce matin. On apprend que l’ex-employé de Desjardins, soupçonné d’avoir volé les données personnelles de 2,9 millions de clients, aurait réussi à vendre une partie de son butin à des groupes criminels, notamment à l’étranger. Les informations de certains clients seraient déjà dans un autre pays. Ceux qui ont ces informations seraient déjà en train de les morceler pour les vendre à la pièce. L’enquête policière, qui a beaucoup progressé au cours des derniers jours, planche sur la thèse que cet employé du Mouvement Desjardins aurait communiqué avec une douzaine d’individus qui sont liés de près ou de loin à des groupes criminels assez sérieux, dont la pègre et des gangs de rue. Est-ce qu’on pourrait notamment faire chanter des gens influents, comme des juges et des procureurs de la Couronne?»