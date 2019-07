«Crime d’honneur» à Granby: les accusés remis en liberté

Les foudres des accusés

Des accusations de harcèlement et de menace de mort ont été déposées contre Rami et Yazn Aiesh, respectivement âgés de 20 et 18 ans, et leur mère Madjeh Halawleh, âgée de 39 ans. Ils étaient détenus depuis le 25 juin.

Les infractions reprochées à Mme Halawleh et à ses fils auraient été commises dans un contexte de «crime d’honneur».

Le principal plaignant aurait subi les foudres des accusés pour avoir eu une relation sexuelle avec une autre membre de la famille Aiesh et avoir ensuite refusé de la marier.

Les accusés ont reçu leur statut de réfugié en 2016.