Revue de presse | 11 juillet

«C’est une nouvelle assez alarmante. La journaliste Améli Pineda, du quotidien Le Devoir, a mis la main sur un rapport qui a été préparé afin de connaître la teneur de plomb dans l’eau de nos écoles. On incite les enfants du primaire et de la garderie à boire de l’eau. Ce n’est peut-être pas si bon que ça pour la santé. Le plomb dans l’eau de certaines écoles et garderies du Québec serait assez significatif pour avoir des effets sur le quotient intellectuel des enfants. Ceci est affirmé dans un rapport de 125 pages de l’Institut national de santé publique du Québec qui dresse un portrait parcellaire. On recommande au gouvernement de mieux documenter cette problématique. J’espère que le gouvernement va prendre ça au sérieux.»