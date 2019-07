Veille d'orages violents au Québec: «Tout peut arriver, même la fin du monde aujourd’hui!»

De plus, des pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Par exemple, dans la région de Montréal, 20 millimètres de pluie pourraient tomber en peu de temps en fin de journée ou en début de soirée.

Les régions visées par la veille météorologique sont celles de Montréal et de ses banlieues nord et sud, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe et Mont-Laurier dans les Laurentides, Maniwaki en Outaouais, de même que celles de Drummondville, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Joliette, Shawinigan, Trois-Rivières et Victoriaville.