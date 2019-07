Pitbull: une «fermeté» spécifique est nécessaire de la part du propriétaire

Son constat : ce n’est pas tout le monde qui peut avoir un pitbull. Ce type de chien exige «une gestion assez serrée». Pourtant, ce n’est pas toujours le cas, d'après lui.

«En petite boule»

Par ailleurs, M. Plasse a indiqué quel comportement adopter si un chien vous attaque : si vous n'avez aucune défense, que vous êtes seul avec la bête, que vous avez tenté d'éviter son agression, bref s'il n'y a plus rien à faire, il est recommandé de vous mettre en petite boule et d'espérer pour le mieux… On peut, semble-t-il, limiter les dégâts.

Évidemment, c’est plus facile à dire qu'à faire, parce que lorsqu’un molosse vous attaque, la victime prend souvent panique.

Quoi qu'il en soit, quand un chien attaque ainsi un humain c'est qu'il a un grave problème comportemental. Il faut signaler son agression et prévenir les autorités, même si votre blessure n’est pas grave.