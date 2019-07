Le 2 juillet 1937, alors qu'elle s'engage dans la dernière étape de son voyage autour du monde, l'aviatrice Amelia Earhart disparaît dans des circonstances nébuleuses. Son envolée entre Lae (Nouvelle-Guinée) et l'île Holand (Pacifique) va devenir le synonyme de l'un des plus grands mystères de l'aviation. Malgré d'intenses recherches, on ne retrouvera aucun indice sur son sort. Dans les années qui suivent, des rumeurs folles vont circuler à son sujet. La plus persistante voudrait qu'Amelia ait été capturée par les troupes japonaises et exécutée en tant qu'espionne. Mais le scénario le plus vraisemblable, appuyé par des preuves médico-légales obtenues l'an dernier (2018), serait que l'aviatrice soit morte sur une île déserte de l'archipel des îles Phoenix, seule au monde. Un scénario digne d'un film... sans ballon de basketball.