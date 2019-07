Vague de chaleur : vendredi sera la journée la plus chaude

Depuis mardi, le sud du Québec connaît des températures au-dessus des 30 °Celsius.

La journée d’aujourd’hui devrait être la plus accablante de la semaine.



Ces températures extrêmes sont de plus en plus courantes, comme l'a indiqué le météorologue Environnement Canada, Alexandre Parent météorologue.

Selon lui, diverses études faites au sujet des changements climatiques démontrent que les records de températures chaudes sont de plus en plus nombreux.