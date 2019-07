Le pitbull de la famille se tourne contre le bambin

Un bambin âgé d'un an et demi a été blessé au visage et à une main par le chien familial de type pitbull.

L'incident s'est produit à Louiseville, lundi matin.

La chroniqueuse Marie-Laurence Delainey, du 98,5 FM s'est entretenu avec la mère de l'enfant.

Le chien, qui appartenait au conjoint de la mère du petit, a été remis à la SPCA de la Mauricie et pourrait être euthanasié.