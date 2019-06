À la fin du mois de juin 1795, un adolescent de Chester (Nouvelle-Écosse) se rend sur Oak Island, une petite île dans la baie de Mahone. L'île est inhabitée et toutes sortes de légendes de fantômes et de pirates circulent à son sujet. Durant cet après-midi, le jeune Daniel McGinnis découvre au milieu d'une clairière un arbre dont l'une des branches basses a été coupée. Sur cette même branche pend une poulie comme celles que l'on retrouve sur les voiliers de cette époque. Et, au sol, à la verticale de cette poulie, dépression dans le sol, comme si quelqu'un avait enterré quelque chose. La découverte de Daniel McGinnis va déclencher la plus longue et la plus coûteuse chasse au trésor de tous les temps.