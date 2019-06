Moins de feux de forêts au Québec

MONTRÉAL — L'arrivée tardive des grandes chaleurs a eu une incidence sur le nombre de feux de forêt au Québec, à tel point que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) recense le plus faible nombre d'incendies de son histoire depuis le début de la saison dans la province.

Son coordonnateur aux communications et à la prévention, Stéphane Caron, affirme que la SOPFEU a connu son «plus petit printemps» en 25 ans d'existence.

Un nouveau feu de forêt a vu le jour samedi dans la Vallée-de-la-Gatineau et le seul autre brasier, allumé par un feu de camp à Lac Hébert, entre Lebel-sur-Quevillon et Chibougamau, a été maîtrisé et est sur le point d'être déclaré éteint, selon M. Caron.

Depuis le début du printemps, la SOPFEU n'a recensé que 102 feux de forêt, ce qui représente un net recul par rapport aux dix années précédentes, où l'on dénombrait en moyenne 271 incendies en pareille date, souligne M. Caron.

Si Dame Nature a contribué à ce scénario avec des températures plus fraîches au printemps et beaucoup de pluie jusqu'à présent, la SOPFEU note aussi une diminution constante du nombre de feux de cause humaine tous les ans.