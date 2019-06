Des orages, samedi, et du beau temps par la suite

Depuis quelques jours, il fait relativement chaud au Québec. Et cette chaleur devrait se poursuivre pour quelques jours. Or, les conditions sont propices à la formation d'orages violents dans plusieurs régions du Québec, samedi.

Ces orages pourraient produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte samedi après-midi et plus tard en soir.