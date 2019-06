Les histoires de la Bible sont souvent fantastiques. Pourtant, les historiens nous rappellent que ces grands «textes fondateurs» — La Thora, la Bible, le Coran — ne doivent pas être interprétés de manière littérale. Néanmoins, il arrive que des preuves archéologiques viennent appuyer certaines de ces histoires. Il y a quelques jours, à l'occasion de «Jour de Jérusalem» — qui commémore l'unification de Jérusalem en 1967 — des archéologues ont dévoilé pour la première fois au président Netanyahou (et à la presse) des trouvailles faites dans le cadre du projet Tamisage du Temple du Mont ; quelque 500,000 artefacts qui viennent ajouter à l'historicité de certains passages bibliques.

Les extraterrestres ne sont pas jasants...

En 2015, le milliardaire russe Yuri Milner inaugurait le projet Breakthrough Listen, un programme d'écoute de l'espace visant à y détecter de possibles messages radio artificiels d'origines extraterrestres. Le projet, financé à 10 millions $/an, se terminera en 2025 pour un coût total de 100 millions (entièrement financé par Milner). Il y a quelques jours, les astrophysiciens attachés au projet ont publié dans les pages du Astrophysical Journal un premier bilan, et ce, après trois ans d'écoute. Les chercheurs soulignent avoir ciblé à ce jour plus de 1300 étoiles proches sans détecter la moindre technosignature. Si les extraterrestres sont là, force est de reconnaître qu'ils sont très très silencieux...

El Mitico Chupacabras...

On avait l'impression qu'il avait quitté la scène... Mais, non ! Il est de retour ! La semaine dernière, un fermier du village de La Paz (Argentine) a découvert l'une de ses vaches mortes et mutilées. Les ablations étaient quasi chirurgicales et l'animal avait été vidé de son sang. Chose étrange, les animaux charognards semblaient peu intéressés de se repaître de la carcasse. Il n'en fallait pas davantage pour que la presse locale évoque une nouvelle «possible» attaque du mythique Chupacabra...