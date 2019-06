Une autre personne attaquée par des chiens

Une femme de 60 ans a été grièvement blessée, alors qu'elle a été attaquée par deux chiens, mercredi, à Saint-Césaire, en Montérégie.

L'attaque serait survenue mercredi vers midi. C'est un passant qui a appelé la Sûreté du Québec lorsqu'il a aperçu la dame couchée au sol.

À l'arrivée des policiers, la dame de 60 ans était en très mauvais état. Elle a été transportée dans un hôpital montréalais en raison de la sévérité de ses blessures. Jugé comme critique mercredi, son état de santé s'est toutefois amélioré jeudi et on ne craint plus pour sa vie.

Propriétaire absent

Durant l'attaque, le propriétaire des chiens était absent et ceux-ci étaient en liberté sans laisse.

Le propriétaire a été questionné par les enquêteurs plus tard dans la journée.

Il s'est également entretenu avec la chroniqueuse judiciaire du 98,5 FM, Marie-Laurence Delainey.