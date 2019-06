Vol d'identité: «Je perds tout le contrôle de ma vie privée en deux minutes»

«J'ai tenté de me connecter pour vérifier mon PayPal, mais je me suis rendu compte que je n’avais plus de ligne téléphonique. (Le fraudeur) a fait transférer mon numéro de téléphone à une autre compagnie. Je n’ai plus de numéro de téléphone parce que lui, il a maintenant mon numéro de téléphone. Pendant ce temps-là, il prend contrôle de mon Hotmail, il change mes questions secrètes. Donc, je suis complètement bloqué et je perds tout le contrôle de ma vie privée en deux minutes»