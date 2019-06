«On ne voyait plus rien» : tragédie mortelle au traversier de Tadoussac 

«J'ai vu la voiture arriver, le ''camper'' qui a descendu la côte et qui a fait un vol plané en pognant la passerelle et qui a atterri sur le bord du traversier. Tout ce qu'on voyait à la fin... On ne voyait plus rien. C'était une grosse boîte de carton. On n'aurait pas dit que c'était un ''campeur'' qui restait...»