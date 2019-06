Marche du courage: Jean Pagé est honoré par des coureurs, cyclistes et marcheurs

En cette journée spéciale de la fête des Pères, ses quatre enfants et ses petits-enfants seront aux diverses activités de l'événement qui se déroulera au mont Royal, à Montréal. Si tout va bien, ils profiteront de l'occasion pour le joindre publiquement via Facetime, afin qu'il puisse recevoir tous les honneurs qui lui reviennent a indiqué Laurent Proulx, président-directeur général de PROCURE qui organise l'événement et avec lequel Jean Pagé est associé depuis 16 ans.

M. Proulx a indiqué qu'il a vu récemment Jean Pagé, un ami, et que ce dernier est très touché par l'immense vague d'amour qu'il reçoit depuis que sa condition a été publiquement dévoilée.

L’association entre Jean Pagé et l'organisme sans but lucratif a débuté il y a 16 ans, pour briser les tabous face au cancer de la prostate et surtout pour offrir aux hommes souffrant de cette maladie tout le soutien dont ils ont besoin.