The Pretty Runner: un personnage inventé pour vérifier la crédibilité des influenceurs sur Instagram

Ainsi, à partir d’une fausse identité de joggeuse, la journaliste est devenue une «influenceuse» en moins de six mois. Entre la fin de 2018 et la fin du printemps 2019, elle s'est incarnée en personnalité «influente» de l’univers de la course. Comment ? En servant de «mannequin» pour le photographe Martin Tremblay, qui a nourri en images de toutes sortes le compte The Pretty Runner. Grâce à des images professionnelles de course à pied, ils ont inventé un monde qui a berné bien des gens.