Le CAA-Québec va bientôt dévoiler son palmarès des pires routes du Québec. Le concours est tellement populaire que certains utilisent toutes sortes de moyens «illégaux» pour voter le plus souvent possible et ainsi favoriser les réparations de leur chemin «favori».

Des fausses adresses courriels aux logiciels de votes multiples, les stratégies sont nombreuses et pas question pour le CAA de se laisser berner.

En entrevue avec Marie-Laurence Delainey au 98,5 FM, Corinne Tastayre disait prendre tous les moyens à sa disposition afin de «faire sortir le vote».