Le 8 mai 1927, à l'aube, un biplan hydravion de type Lavasseur décolle de l'aéroport du Bourget, en France. Aux commandes se trouvent deux héros de la Première Guerre mondiale, Charles Nungesser et François Coli. À bord de l'appareil, appelé l'Oiseau blanc, les deux pilotes vont tenter un exploit jamais entrepris : la traversée de l'océan Atlantique à bord d'un avion. Après son décollage, l'Oiseau blanc survole successivement le nord de la France, l'Angleterre et l'Irlande. Ensuite ? Mystère. L'avion et ses deux pilotes ne seront jamais revus. C'est ainsi que comence une quête qui perdure encore aujourd'hui : Où se trouve l'Oiseau Blanc ? Voilà l'l'un des plus grands mystères de l'aviation.