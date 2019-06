La Cour suprême autorise une seconde action collective contre la Congrégation de Sainte-Croix

M. Arsenault a souligné que certains des agresseurs impliqués dans ce recours sont toujours vivants.

Pour mettre fin à la bataille légale, la congrégation s'était engagée dans une entente hors cour à verser jusqu'à 18 millions $ à 206 victimes.

Une quarantaine d'autres victimes se sont manifestées après l'annonce du règlement à l'amiable, d'où cette tentative de seconde action collective qui a été élargie à d'autres établissements, dont les cégeps Marie-Victorin et Saint-Laurent, ainsi que l'Oratoire Saint-Joseph.

L'homme qui est à l'origine de cette démarche a subi des agressions sexuelles il y a plus de 60 ans, aux mains de deux religieux membres de la Congrégation: le frère Soumis et le père Bernard, aujourd'hui tous deux décédés. Le prêtre l'agressait à l'Oratoire Saint-Joseph où l'enfant servait la messe tandis que le frère Soumis, un enseignant, s'en prenait à lui à l'école Notre-Dame des Neiges qu'il fréquentait entre l'âge de huit et 10 ans.