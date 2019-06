Maltraitance des enfants: responsabilité parentale ou de société?

«Tu as beau avoir le filet social le plus généreux, si tu as des parents qui n’ont pas d’allure… il faut que les parents qui ont donné naissance s’en occupent. On a créé une commission et c’est bien correct, on va aller voir l’école, la DPJ, la police et les milieux communautaires pour voir ce qu’ils n’ont pas fait de correct, mais la responsabilité des parents? C’est l’ingrédient principal pour rendre un enfant heureux, pour que l’enfant soit équilibré»