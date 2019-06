Une tornade frappe la région d'Ottawa-Gatineau

Une première alerte avait été lancée à 18h01 pour des secteurs de l'ouest du Québec et de l'est de l'Ontario. On a pu voir l'alerte sur les réseaux sociaux et les écrans de télévision.



À 18h22, Environnement Canada a signalé que la tornade avait été observée plus tôt près de l'aéroport de Gatineau. Des témoins l'ont ensuite vue près de Rockland, en Ontario. Elle se dirigeait vers l'est à la vitesse de 40 km/heure en suivant la rivière Outaouais. Plusieurs photos de l'entonnoir et des dégâts ont été diffusées sur les réseaux sociaux.



Selon l'agence, «la tornade soulève des débris et cause des dommages». Elle recommandait à la population des environs de se mettre à l'abri «immédiatement».



Environnement Canada recommande de se mettre à l'abri «si un phénomène météorologique menaçant s'approche».