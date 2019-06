Évacuation à l'aéroport de Québec

Le Service de police de la Ville de Québec n'a pas offert de détails sur l'opération en cours.

Paul Joncas, un voyageur rejoint par La Presse canadienne, a indiqué « qu'un appel suspect placé à la police » était à l'origine de l'opération en cours.

« Lors de l'atterrissage, on a vu les camions de pompiers sur le tarmac. On a été dirigés vers un secteur sécuritaire ou on est confinés avec les autres voyageurs », a -t-il indiqué, lors d'une conversation téléphonique.

Plus de détails à venir...