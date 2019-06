Aéroport de Québec: retour à la normale après une évacuation

Les passagers et les employés ont pu réintégrer un peu après 21 heures la zone publique de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, samedi, quelques heures après qu'une opération du Service de police de la Ville de Québec ait mené à l'évacuation de la zone publique de l'aérogare.

« Les passagers et employés ont réintégré l'aérogare. Retour à la normale et reprise progressive des opérations », a fait savoir le compte Twitter de l'aéroport, samedi soir. La route d'accès à l'aérogare était, elle aussi, de nouveau accessible.

Une intervention policière en début de soirée avait mené à l'installation d'un large périmètre de sécurité autour de l'aéroport.

Le Service de police de la Ville de Québec n'a pas offert de détails sur l'opération.

Paul Joncas, un voyageur rejoint par La Presse canadienne, a indiqué « qu'un appel suspect placé à la police » était à l'origine de l'opération en cours.

« Lors de l'atterrissage, on a vu les camions de pompiers sur le tarmac. On a été dirigés vers un secteur sécuritaire ou on est confinés avec les autres voyageurs », a -t-il indiqué, lors d'une conversation téléphonique.