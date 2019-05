Jean-Claude Labrecque rend l'âme

Le réalisateur, caméraman, directeur photo, scénariste et producteur Jean-Claude Labrecque est décédé au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal dans la nuit de jeudi à vendredi.



Celui qui était âgé de 80 ans avait reçu en 2012 le prix Hommage de la soirée des Jutra.



Jean-Claude Labrecque a toujours utilisé les grands événements politiques et artistiques importants afin de les transmettre sous forme de documentaires ou de fictions.



Il a été fait Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres par la France en 1993 et reçoit en 2009 l’Ordre national du Québec, la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec, avant de devenir membre de l’Ordre du Canada en 2010.