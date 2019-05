Plus de 106 jours d’attente pour voir un pédopsychiatre après une tentative de suicide

Cela fait plus de 106 jours que Jessica Bélanger tente d’obtenir un suivi en pédopsychiatrie pour son fils de 8 ans qui a fait une tentative de suicide en mars dernier.

Anxieux, hypersensible aux bruits, suicidaire et confronté à l’absence d’aide, Sébastien* en est venu à penser que la vie serait plus facile pour ses parents s’il n’était plus là. Dans le gymnase de son école primaire, il s’est noué une corde à danser autour du cou et par une chance énorme, son enseignant l’a intercepté au bon moment.