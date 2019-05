Un homme accusé de maltraitance envers un bébé de... 17 jours

Fémur fracturé, ecchymoses

Avant que la Direction de la protection de la jeunesse s'en mêle, le beau-père avait tenté de faire croire à un accident quand les médecins ont découvert une fracture à la jambe, des côtes fracturées, des blessures importantes à l'intérieur de la bouche et des ecchymoses au visage.

Comme l'indique Marie-Laurence Delainey, les plaidoiries seront entendues dans quelques jours. Au même moment, on se réjouit que le petit garçon maintenant âgé de six ans et demi se porte bien, qu'il ne souffre d'aucune séquelle apparente et qu'il a été adopté.