Les ressources policières du grand Montréal annoncent une grande offensive contre la prostitution à l'aube du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Les services de police de Montréal, de Laval et de Longueuil ont joint leurs forces pour cibler les hôtels et motels qui demanderont à leurs employés d’être attentifs aux clients et aux victimes.

Les policiers ont commencé à donner des formations au personnel de ces établissements afin de les aider à repérer les victimes d'exploitation sexuelle.